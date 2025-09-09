Костомаров заявил, что знает только одного российского футболиста

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров знает только одного отечественного футболиста.
«Есть Игорь Акинфеев – действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев [в серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2018]. Вот это запоминается.
Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются», – сказал Костомаров.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он пропустил 723 гола в 805 матчах.
- Игорь планирует достичь отметки в 1000 матчей за карьеру.
Источник: ТАСС