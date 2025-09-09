Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»

«Палмейрас» нацелился на покупку защитника «Зенита» Нино в 2026 году. Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.
Бразильский клуб готов заплатить за футболиста 50 миллионов реалов (7,8 миллиона евро). В клубе считают, что Нино – это недостающая деталь для укрепления обороны «Палмейраса».
Сообщается, что летом футболиста «Зенита» пытались купить «Васко да Гама» и «Флуминенсе», но петербургский клуб отказался от продажи игрока.
- 28-летний Нино в этом сезоне провел 5 матчей за российский клуб, отметился 1 ассистом.
- Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
- «Палмейрас» также готов зимой заплатить 110 миллионов реалов (17,2 миллиона евро) за полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.
Источник: Bolavip