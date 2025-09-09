Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»

Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»

Сегодня, 10:25
5

«Палмейрас» нацелился на покупку защитника «Зенита» Нино в 2026 году. Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Бразильский клуб готов заплатить за футболиста 50 миллионов реалов (7,8 миллиона евро). В клубе считают, что Нино – это недостающая деталь для укрепления обороны «Палмейраса».

Сообщается, что летом футболиста «Зенита» пытались купить «Васко да Гама» и «Флуминенсе», но петербургский клуб отказался от продажи игрока.

  • 28-летний Нино в этом сезоне провел 5 матчей за российский клуб, отметился 1 ассистом.
  • Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
  • «Палмейрас» также готов зимой заплатить 110 миллионов реалов (17,2 миллиона евро) за полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко.

Еще по теме:
Реакция «Зенита» на новость об уходе Нино 2
Нино близок к уходу из «Зенита» 12
«Зенит» может получить новое предложение по Нино 2
Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Палмейрас Нино
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1757403527
50 миллионов?) Многовато
Ответить
vvv123
1757403804
7,8 миллиона евро за Нинку маловато будет!
Ответить
Галина Бронемясова
1757404157
сколько-сколько? а не пошли бы в ... тарасофку.
Ответить
Semenycch
1757409513
Средний палец давно последний раз видели?
Ответить
neveldomha
1757411693
За такие деньги ищите защитников в Боливии.
Ответить
Главные новости
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
13:44
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
12:52
«Химки» признаны банкротом
12:36
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
12:27
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
12:17
2
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Все новости
Все новости
Промоутер высказался о возможности боя Смолова и Дзюбы
13:29
Селюк – о «Зените»: «Покупают бразильцев словно помидоры на рынке»
13:20
1
Обляков заявил о желании поиграть в Европе
13:05
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд
10:18
6
19-летний уроженец Челябинска заинтересовал финалиста Лиги чемпионов
10:10
4
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
09:47
7
Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака»
09:14
5
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
08:37
ЦСКА согласовал покупку Кармо
08:10
3
Спартаковец Дмитриев спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»-2025
01:23
1
«Пари НН» хочет повторно арендовать нападающего «Краснодара»
00:53
Глушенков определил лучшего российского футболиста прямо сейчас
00:25
2
Слуцкий удивил выбором самой зрелищной команды в истории чемпионата России
Вчера, 23:51
3
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
Вчера, 23:23
4
Работавший в РПЛ тренер станет ведущим церемонии вручения «Золотого мяча»
Вчера, 23:11
Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»
Вчера, 23:00
Глушенков ответил, где ему удобнее всего играть
Вчера, 22:46
1
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»
Вчера, 22:10
4
Канчельскис сказал, в чем самая большая разница между Англией и Россией
Вчера, 21:59
3
ЦСКА назвал «Бешикташу» цену на Кисляка
Вчера, 21:50
5
Товарищеский матч. «Спартак» легко победил лидера чемпионата Беларуси (5:0), Заболотный забил
Вчера, 21:23
15
«Спартак» дожал трансфер защитника Джику
Вчера, 21:21
14
Глушенков прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
Вчера, 21:12
2
Реакция Радимова на крупную победу России над Катаром
Вчера, 21:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 