Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился эмоциями после товарищеского матча с Катаром (4:1).

«Хорошие эмоции. Самое главное, что мы сыграли качественно, за исключением пары моментов. Хочется поблагодарить всю команду.

В сборной России нет слабых футболистов – все сильные, поэтому приятно играть со всеми», – сказал Батраков.