Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков

Полузащитник сборной России Алексей Батраков поделился эмоциями после товарищеского матча с Катаром (4:1).
«Хорошие эмоции. Самое главное, что мы сыграли качественно, за исключением пары моментов. Хочется поблагодарить всю команду.
В сборной России нет слабых футболистов – все сильные, поэтому приятно играть со всеми», – сказал Батраков.
- Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.
- Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.
- Россия в октябре примет Иран и Боливию.
Источник: «Чемпионат»