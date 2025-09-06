Сильянов ответил на критику Слуцкого, назвавшего игрока «средним»

Защитник сборной России Александр Сильянов отреагировал на критику со стороны Леонида Слуцкого.

– Вас задели слова Слуцкого, он не мог выделить ваши сильные качества?

– Да нет. Это его мнение, что я с этим сделаю.

– Его слова звучат довольно обидно.

– Сколько людей, столько и мнений.

– Давайте выделим ваши сильные качества.

– Нет у меня их. Раз сказали, что нет, значит, нет. Что сделаешь.

– Николай Писарев говорит, что у вас просто нет качеств слабых. Кому больше верим – ему или Слуцкому?

– Пусть кому хотят, тому и верят.