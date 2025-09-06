Сильянов ответил на критику Слуцкого, назвавшего игрока «средним»

Защитник сборной России Александр Сильянов отреагировал на критику со стороны Леонида Слуцкого.
– Вас задели слова Слуцкого, он не мог выделить ваши сильные качества?
– Да нет. Это его мнение, что я с этим сделаю.
– Его слова звучат довольно обидно.
– Сколько людей, столько и мнений.
– Давайте выделим ваши сильные качества.
– Нет у меня их. Раз сказали, что нет, значит, нет. Что сделаешь.
– Николай Писарев говорит, что у вас просто нет качеств слабых. Кому больше верим – ему или Слуцкому?
– Пусть кому хотят, тому и верят.
- 24-летним Сильяновым интересовались «Спартак», «Динамо» и «Зенит».
- В июне «Локомотив» продлил с ним контракт до 2029 года.
- Фланговый защитник попал в итоговый состав сборной России на сентябрьские матчи.
Источник: «РБ Спорт»