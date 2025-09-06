Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Ву

Болельщики «Спартака» реагируют в соцсетях на трансфер защитника Кристофера Ву.
«Наконец-то хорошие новости», – написал Сергей Иванов и собрал 52 лайка.
«Это всe, конечно, здорово, но опять нужно время сыгрываться и т.д. Надеюсь, защитник качественный и будет сильнее Дуарте», – добавил Сергей Дудоров (21 лайк).
«Добро пожаловать. Защитник нам очень нужен», – считает Андрей Егоров (14 лайков).
- 23-летний Ву перешел из «Ренна». Подробности сделки можно посмотреть здесь.
- С новичком заключили контракт до 2029 года.
- Он выбрал 3-й игровой номер.
Источник: сообщество «Спартака» в VK