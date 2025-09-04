Агент Батракова исключил трансфер игрока в Турцию: «При всем уважении»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал интерес к игроку со стороны «Бешикташа».

«От этого клуба на нас никто не выходил. Думаю, что в «Локомотив» они тоже не обращались. При всем уважении к турецкому чемпионату и местным топ-клубам, Алексей не будет рассматривать эти варианты для продолжения карьеры.

На сегодняшний день он игрок «Локомотива». Как минимум до зимы он планирует оставаться в клубе. Уход зимой возможен, но все будет зависеть от того, какая команда будет заинтересована в Алексее», – сказал Кузьмичев.