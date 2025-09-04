Миранчук ответил, мешал ли ему российский паспорт в Европе

Бывший полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, как относились к его гражданству в Швейцарии.

«В быту никто же не знает, какой у тебя паспорт. Ты начинаешь говорить по-английски, там делают вид, что тебя не понимают, – это есть. Но с российским паспортом я нигде не испытывал проблем.

Местную прессу я не читал. Может, кто-то не был доволен, что в команде играет русский. Другие, возможно, были недовольны поездкой «Сьона» в Россию. Но то, как нас приняли в Санкт-Петербурге... Ребятам очень понравилось!» – сказал Миранчук.