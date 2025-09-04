Миранчук рассказал, по чему скучал в Швейцарии

Бывший полузащитник «Сьона» Антон Миранчук скучал по русскому языку.

«Русская речь – одно из, по чему я соскучился. Банальная вещь, но когда ты разговариваешь на родном языке... Например, после игры можно обсудить какие-то моменты, поделиться своими мыслями – это очень важно. А там ты находишься не в своей среде, люди могут не до конца тебя понять.

Человек умеет адаптироваться. Первое время было тяжело принять какие-то моменты, но проходит год – становится легче. Москва – мегаполис, а в Швейцарии, где я жил, маленький, хотя и уютный, город», – сказал Миранчук.