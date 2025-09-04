«Динамо» определило стоимость Скопинцева

«Динамо» оценивает стоимость защитника Дмитрия Скопинцева не менее чем в 5 миллионов евро, но не собирается отпускать его в текущее траансферное окно.
В дальнейшем бело-голубые готовы будут рассмотреть продажу футболиста, но только за адекватные деньги с учетом ужесточения лимита.
Ранее представитель Скопинцева Алан Агузаров заявил, что его клиент недоволен количеством игрового времени и раздумывает над тем, чтобы покинуть «Динамо».
- Контракт защитника с «Динамо» рассчитан до середины 2029 года.
- В этом сезоне 28-летний Скопинцев провел 9 матчей за бело-голубых и сделал 1 ассист, но в играх РПЛ выходил в стартовом составе только 2 раза.