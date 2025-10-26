Карпин объяснил обратную замену игрока «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал обратную замену Дмитрия Скопинцева. Защитник бело-голубых вышел на поле после первого тайма. Карпин заменил его обратно на 91-й минуте.

– Что не получалось?

– Да всe получалось. Поблагодарил ребят. С учетом этого состава всe выполняли, понятно, что всегда можно лучше. Ребята – молодцы, сделали всe, что могли на данный момент.

– Почему была обратная замена Скопинцева?

– Потому что не устроило, как вышел. Думали, проигрывая 1:2, еще освежить игру.