Акинфеев назвал главный приз для игрока ЦСКА, заработавшего больше всех кепок

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в этом сезоне ввел традицию дарить кепку лучшему игроку команды в каждом официальном матче. Он сообщил, каким будет главный приз для футболиста, у которого по итогам сезоне будет больше всех кепок.
«Промежуточный кепковый зачет:
Мойзес 🧢🧢
Дивеев 🧢
Кисляк 🧢
Круговой 🧢
Глебов 🧢
Мусаев 🧢
Бандикян 🧢
Алвес 🧢
Шуманский 🧢
Обляков 🧢
Лидер по итогам сезона отправится со мной на рыбалку!», – написал Акинфеев.
- 39-летний Акинфеев в этом сезоне провел за ЦСКА 8 матчей, пропустил 6 голов, провел 2 встречи на ноль. За 3 играми FONBET Кубка России он наблюдал со скамейки запасных.
- ЦСКА занимает в РПЛ 2-е место с 15 очками после 7 туров.
Источник: телеграм-канал «Игорь Акинфеев #35»