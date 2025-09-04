Акинфеев назвал главный приз для игрока ЦСКА, заработавшего больше всех кепок

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в этом сезоне ввел традицию дарить кепку лучшему игроку команды в каждом официальном матче. Он сообщил, каким будет главный приз для футболиста, у которого по итогам сезоне будет больше всех кепок.

«Промежуточный кепковый зачет:

Мойзес 🧢🧢

Дивеев 🧢

Кисляк 🧢

Круговой 🧢

Глебов 🧢

Мусаев 🧢

Бандикян 🧢

Алвес 🧢

Шуманский 🧢

Обляков 🧢

Лидер по итогам сезона отправится со мной на рыбалку!», – написал Акинфеев.