«Рубин» нацелился на игрока сборной Албании

«Рубин» хочет арендовать вингера «Бешикташа» Эрнеста Мучи. Казанцы предлагают 24-летнему футболисту зарплату около 7 миллионов рублей в месяц.
«У «Бешикташа» перебор игроков. Перед закрытием трансферного окна в Европе, 29 августа, Мучи указали на дверь. Заскочить в последний вагон он не успел, теперь остались варианты лишь в Турции и России. «Рубин» давно наладил контакты на балканском рынке и уже ведeт переговоры с клубом. Так что шансы на заключения сделки весьма велики», – написал источник.
- В этом сезоне вингер провел за «Бешикташ» 6 матчей. В прошлом – сыграл в 38 встречах, забил 7 голов, сделал 4 ассиста.
- На счету Мучи 16 матчей и 3 гола за сборную Албании.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
- Его контракт с «Бешикташем» рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»