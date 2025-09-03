«Рубин» нацелился на игрока сборной Албании

«Рубин» хочет арендовать вингера «Бешикташа» Эрнеста Мучи. Казанцы предлагают 24-летнему футболисту зарплату около 7 миллионов рублей в месяц.

«У «Бешикташа» перебор игроков. Перед закрытием трансферного окна в Европе, 29 августа, Мучи указали на дверь. Заскочить в последний вагон он не успел, теперь остались варианты лишь в Турции и России. «Рубин» давно наладил контакты на балканском рынке и уже ведeт переговоры с клубом. Так что шансы на заключения сделки весьма велики», – написал источник.