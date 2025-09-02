Литвинов дал обещание болельщикам после продления контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов обратился к болельщикам после заключения нового соглашения с клубом до 2029 года.

«Продление контракта – особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность.

Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех – и все за одного!» – сказал футболист.