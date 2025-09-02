Литвинов дал обещание болельщикам после продления контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов обратился к болельщикам после заключения нового соглашения с клубом до 2029 года.
«Продление контракта – особенный момент для меня. Счастлив, что карьера продолжится в том клубе, который воспитал во мне футболиста и человека. В стенах спартаковской академии я провел всю юность.
Обещаю отдаваться полностью в каждой тренировке и игре за клуб. Биться за ромбик и за наш великий «Спартак». Один за всех – и все за одного!» – сказал футболист.
- 24-летний Литвинов – воспитанник «Спартака».
- Он дебютировал за главную команду в сентябре 2021 года.
- Руслан провел 139 матчей, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»