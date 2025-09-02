Мажич ответил Аршавину на заявление о «левейших» пенальти

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич ответил на высказывание Андрея Аршавина. Ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» обратился к сербу из-за назначений 11-метровых в играх РПЛ и FONBET Кубка России, сказав: «Половина пенальти за игру рукой – левейшие пенальти».

– Как вы отреагировали на недавнее обращение Андрея Аршавина по поводу трактовки игры рукой?

– Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику.

Что касается трактовки [игры рукой], то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений.

Однако на практике возникают спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА. Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики.

– Нравятся ли вам действующие правила и трактовки игры рукой?

– Игра рукой – один из самых обсуждаемых и неоднозначных эпизодов в футболе за всю его историю. Найти универсальное, идеально работающее решение пока не удалось – именно поэтому при УЕФА создана комиссия с участием не только судей, но и игроков и тренеров высокого уровня, таких как Андрей Аршавин.

Задача комиссии – прийти к наиболее сбалансированному решению, которое учло бы мнение всех. На текущий момент, к сожалению, идеального варианта не существует. Те, кто глубоко погружен в тему, понимают: в этом правиле слишком много нюансов.

В целом возможны два подхода: либо применять жесткий «черно-белый» принцип (например, любое попадание в отставленную руку – фол), либо искать более точные, дифференцированные решения для разных игровых ситуаций – с учетом биомеханики движений: при прыжке, беге, подкате, блокировании мяча и так далее. Сегодняшняя система как раз стремится к такому более тонкому подходу.

– Можно ли сказать, что в целом вас устраивает, как в российском чемпионате судьи назначают или не назначают пенальти за игру рукой?

– Если проанализировать видеоматериалы ЭСК и департамента судейства и инспектирования, то становится очевидно, что в последних двух турах было допущено достаточно ошибок – и простор для улучшения работы судей, безусловно, есть.

Например, ЭСК признала ошибочным решение в матче ЦСКА – «Акрон». Несмотря на то что решение комиссии по эпизоду принято единогласное, этот эпизод нельзя назвать очевидным. В нашей комиссии он вызвал обсуждение, и после детального разбора мы считаем, что пенальти в этом эпизоде назначать не следовало.

Судьи действительно ошибаются, но это не говорит о том, что проблема заключается в самих трактовках. Скорее речь идет о различиях в их применении отдельными арбитрами. Понимание естественности положения руки в различных игровых эпизодах может отличаться у разных людей, и именно поэтому определенные расхождения в решениях, к сожалению, будут всегда.

Наша задача – минимизировать количество простых и очевидных ошибок. Современные трактовки направлены на сокращение количества наказаний за игру рукой. Каждые полгода мы подготавливаем соответствующие материалы, публикуем их на сайте и в социальных сетях РФС.

Мы также направим Андрею специальную презентацию – ту же, что отправлялась во все клубы, – в ней подробно объяснены последние изменения в правилах игры, в том числе касающиеся игры рукой. Если он пожелает, мы готовы поделиться с ним и материалами УЕФА на английском языке – для более глубокого изучения вопроса.

– Готовы к дискуссии с Андреем Аршавиным?

– Да, безусловно. Думаю, дискуссия всегда полезна и будет интересной для всех.