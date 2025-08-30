Введите ваш ник на сайте
  Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича

Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича

Сегодня, 22:33
2

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил начало сезона.

– Игра не получилась. Я очень переживал, нервничал. Игра не соответствовала уровню, который должны демонстрировать наши футболисты. Разочарованы стартом сезона. Результат начинает выправляться. Надеюсь, и дальше будет сделана работа над ошибками.

– Что можете сказать о слухах об уходе Деяна Станковича?

– Бессмысленно комментировать слухи. Не один раз говорил это в отношении предыдущих тренеров. Футбол – эмоциональная история. На данный момент Станкович – наш тренер. Других комментариев нет.

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака» 4
Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
erybov1965
1756583188
Футбол — не только эмоциональная история, это еще и высокооплачиваемая работа. Какие ошибки они собираются исправлять? Их особо и не было, игроки просто не играют на поле, просто ходят и катают мяч, имитируя игру. Не ошибается тот, кто ничего не делает, вот они и не ошибались особо.
Ответить
