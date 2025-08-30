Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил начало сезона.

В 7-м туре «Спартак» победил дома «Сочи» (2:1).

Москвичи идут на 6-м месте.

Следующий соперник – «Динамо».

– Игра не получилась. Я очень переживал, нервничал. Игра не соответствовала уровню, который должны демонстрировать наши футболисты. Разочарованы стартом сезона. Результат начинает выправляться. Надеюсь, и дальше будет сделана работа над ошибками.

– Что можете сказать о слухах об уходе Деяна Станковича?

– Бессмысленно комментировать слухи. Не один раз говорил это в отношении предыдущих тренеров. Футбол – эмоциональная история. На данный момент Станкович – наш тренер. Других комментариев нет.