Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Сегодня, 21:11
9

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался по решающему пенальти в матче 7-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:1).

  • Москвичи вырвали победу благодаря пенальти на 90+7 минуте.
  • Дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.
  • В поле судил петербуржец Иван Абросимов.

«Позиция Абросимова позволяла самостоятельно принять решение. Так что то, что его позвали, означает, что он должен был назначать пенальти сам.

По мне – это пенальти. Заболотный смотрел на мяч, разворачивался, защитник проиграл позицию и держал форварда. Вопрос тут только один – держат ли они друг друга обоюдно или нет. Я вижу, что держали именно Заболотного. Так что это ещe одна ошибка Абросимова», – сказал Федотов.

Еще по теме:
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича 2
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Игорь
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1756577860
Позорище
Ответить
Интерес
1756578392
Это уже привычное дело.Хотели поганое ВАРево, в качестве "мерила справедливости"-получайте.
Ответить
СильныйМозг
1756578986
Кто бы сомневался, обыграли ситуацию, как надо. Отбелили взятку.
Ответить
andr2112
1756579338
Рука руку моет или всяк кулик свое болото хвалит)))
Ответить
subbotaspartak
1756579390
...По мне – это пенальти... Я вижу, что держали именно Заболотного...Так что это ещe одна ошибка Абросимова», – сказал Федотов... Это как?
Ответить
ivany4
1756579839
Оба пенальти были очевидны, для тех кто хоть мало-мальски знаком с правилами футбола. Другое дело, что в матче было еще ряд моментов на которые не обратил внимание судья. Ну или не хотел обращать, кому как нравиться.))
Ответить
Artemka444
1756580599
Таких пенальти будет ещё куча!!!
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
9
Зырянов высказался о назначении на пост руководителя «Зенита»
23:06
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
22:51
РПЛ. Гол Мелкадзе не помог «Ахмату» победить «Ростов» (1:1)
22:44
5
Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Спартака»
22:03
2
ВидеоМелкадзе забил «Ростову» с передачи вратаря
21:48
2
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи»
21:35
10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
21:23
7
Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
21:11
9
Фото«Челси» купил форварда «Манчестер Юнайтед» за 46 миллионов
20:53
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:44
Директор «Спартака» оценил старт сезона и прокомментировал слухи об отставке Станковича
22:33
2
Станкович отреагировал на свист в адрес игроков «Спартака»
22:21
4
Реакция Мостового на победу «Спартака» над «Сочи»
21:35
10
Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
21:23
7
Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»
21:11
9
Тренер «Сочи» Морено получил красную карточку после матча со «Спартаком»
20:41
3
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
2
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над аутсайдером «Сочи» (2:1), у Барко дубль с пенальти
20:31
167
Семак ответил, что происходит с приунывшим Жерсоном
20:19
5
Реакция Медведева на увольнение из «Зенита»
20:03
26
ВидеоСоболев после победы над «Пари НН» полетел на рыбалку: «Там и дельфин есть»
19:53
2
Фанаты «Спартака» освистали команду после пропущенного гола от «Сочи»
19:48
6
В «Сочи» объяснили отсутствие Зиньковского в заявке на матч со «Спартаком»
19:39
2
Видео«Спартак» пропустил от последней команды РПЛ
19:28
17
Генич анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
19:23
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
19:14
3
В «Зените» внезапно сменился руководитель
18:58
20
Станкович отреагировал на невызов Умярова в сборную России
18:40
1
Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»
18:24
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
18:12
РПЛ. «Зенит» легко победил «Пари НН» (2:0) и приблизился к лидерам
18:12
19
ВидеоДаку расплакался после матча с «Оренбургом»
17:58
Агент Жемалетдинова прояснил ситуацию с трансфером Рифата в клуб РПЛ
17:52
«Спартак» сыграет с «Сочи» без Маркиньоса и Мартинса – известна причина
17:43
5
Слишкович прокомментировал спасение «Оренбурга» в матче с «Рубином»
17:30
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Сочи»: 30 августа
17:25
4
«Зенит» не смог забить аутсайдеру в 1-м тайме
17:14
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 