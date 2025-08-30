Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался по решающему пенальти в матче 7-го тура между «Спартаком» и «Сочи» (2:1).

Москвичи вырвали победу благодаря пенальти на 90+7 минуте.

Дубль с пенальти оформил Эсекьель Барко.

В поле судил петербуржец Иван Абросимов.

«Позиция Абросимова позволяла самостоятельно принять решение. Так что то, что его позвали, означает, что он должен был назначать пенальти сам.

По мне – это пенальти. Заболотный смотрел на мяч, разворачивался, защитник проиграл позицию и держал форварда. Вопрос тут только один – держат ли они друг друга обоюдно или нет. Я вижу, что держали именно Заболотного. Так что это ещe одна ошибка Абросимова», – сказал Федотов.