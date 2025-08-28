Тренер «Ростова» Альба: «Я не понимаю, что произошло, наверное, это черный глаз»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарии по итогам проигранного матча с «Динамо Мх».

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ростовчане открыли счет, но затем трижды пропустили в период с 82-й по 88-ю минуту.

– Я не понимаю, что произошло в концовке, у меня нет объяснения. Не понимаю, как мы можем играть 80 минут хорошо, а 10 минут на ветер. Не понимаю.

– Самое обидное поражение в тренерской карьере?

– Да, 100%. Ребята сделали все, чтобы выиграть. Все потеряли за 10 минут. Хорошо играли, моменты были, но это не считается. Надо смотреть на результат.

– Как вы думаете, вам этот матч будет приходить в ночных кошмарах?

– Не знаю. Так не бывает. Наверное, это черный глаз. Команда сделала всe, чтобы выиграть. 80 минут была одна команда на поле, а затем всe изменилось.

– Как вы планируете дальше взаимодействовать с командой?

– Нужно поговорить, что они хорошо сделали, но нужно играть 90 минут, а не 80. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Но надо делать больше и продолжать работать. Первый тайм был хороший. Ребята знают, что делать.

– Теперь «Ростову» будет тяжело выйти из группы. Это реально?

– Конечно, будет тяжело. Но мы не бросим полотенце. Каждый матч будет как финал.

– Была не такая масштабная ротация. Почему?

– Следующий матч у нас дома. Было время отдохнуть еще после дороги. Так решили.

– Три гола «Ростов» пропустил после ошибок индивидуальных – вашей вины нет. Где грань, когда вы скажете, что это всe, ваш ресурс исчерпан?

– Про это я пока не думал. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мысли уйти в отставку у меня нет.