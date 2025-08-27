Введите ваш ник на сайте
Тренер «Пари НН»: «Спартак» – не наш уровень»

Сегодня, 10:12
1

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал исход кубкового матча против «Спартака» (0:4).

«По поводу первого тайма – сказал ребятам, что это было лучшее исполнение с их стороны. Четыре ошибки, так свой перформанс уничтожать… Так нельзя делать. Поблагодарил ребят за феноменальную игру в первом тайме, структурно мы лучше выглядели, это факт. Вопрос исполнения.

Не надо злиться. Сказал ребятам, что «Спартак» – не наш уровень, на который мы должны равняться сейчас. В целом я остался доволен. Ребята, которые вышли на замену, еще где‑то не адаптированы. В целом то, как ребята играли в первом тайме, топ.

Надо с командами, которые соответствует нашему уровню, показывать тот же перформанс», – сказал Шпилевский.

  • «Спартак» лидирует в группе.
  • «Пари НН» идет 3-м.
  • Нижегородцы – в зоне вылета РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Шпилевский Алексей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1756280795
ФНЛ вот ваш уровень.
Ответить
  • Читайте нас: 