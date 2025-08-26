Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)

Обзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)

Сегодня, 20:29
1

«Зенит» в гостевом матче разгромил «Оренбург» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, итоговый счет 5:3.

Глушенков красиво перекинул вратаря.

Ерохин забил второй гол на 12-й минуте матча.

Через 10 минут отличился Сантос, а следом Бубаня отыграл один мяч.

?single

Татаев забил второй гол в ворота «Зенита».

Кассьерра реализовал пенальти.

Глушенков оформил дубль.

Ревазов забил дальним ударом.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Еще по теме:
Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга» 2
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль 18
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 26 августа 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Оренбург
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1756230137
Хорошая "нарезочка" .
Ответить
Главные новости
Бубнов прокомментировал предложение Талалаева насчет лечения
22:15
Реакция «Зенита» на потерю Дугласом Сантосом статуса нелегионера
21:48
1
Видео«Спартак» забил «Пари НН» после аута Самошникова
21:22
«Спартак» получил конкретное предложение по Дуарте
21:07
Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга»
20:58
2
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль
20:29
18
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
20:12
«Локомотив» избавился от бразильского легионера
19:30
2
Бубнов определил, кто сильнее как тренер – Станкович или Талалаев
19:20
10
ФотоГлушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит»
19:14
14
Все новости
Все новости
ВидеоСамошников забил за «Спартак» в дебютном матче
21:40
1
ФотоФанаты «Спартака» обратились к игрокам с баннером-осуждением
20:49
5
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль
20:29
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Пари НН»: 26 августа
19:47
2
ФотоГлушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит»
19:14
14
ВидеоГлушенков забил «Оренбургу» на 2-й минуте эффектной закидушкой
18:48
Мостовой возмущен, во что превратили Кубок России: «Вы что творите?»
18:09
6
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 26 августа
17:44
2
«Зенит» не взял бразильцев на матч с «Оренбургом»
16:21
6
Букмекеры заподозрили неладное перед матчем «Ахмат» – «Рубин»
15:05
2
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
14:33
70-летний Медведев отреагировал на информацию об участии в матче Кубка России
13:01
2
70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России
11:27
21
Где смотреть матч «Балтика» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
09:02
Где смотреть матч «Сочи» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
09:00
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
08:58
Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:14
1
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
Вчера, 09:50
Где смотреть матч «Оренбург» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
Вчера, 09:47
Видео16-летний игрок «Алании» расплакался после незабитого пенальти – Гогниев успокоил
23 августа
В медиаклубе рассказали о возможном рекорде 70-летнего Медведева
22 августа
4
70-летний Медведев готов выйти на поле в Кубке России
22 августа
3
ВидеоВ Кубке России лучшему игроку матча вручили ящик клубники
22 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
21 августа
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
21 августа
Гол Смолова помог «БроукБойз» выбить «Авангард» из Кубка России
21 августа
ВидеоСмолов забил дебютный гол за «БроукБойз»
21 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 