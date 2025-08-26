«Зенит» в гостевом матче разгромил «Оренбург» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, итоговый счет 5:3.
Глушенков красиво перекинул вратаря.
Ерохин забил второй гол на 12-й минуте матча.
Через 10 минут отличился Сантос, а следом Бубаня отыграл один мяч.
Татаев забил второй гол в ворота «Зенита».
Кассьерра реализовал пенальти.
Глушенков оформил дубль.
Ревазов забил дальним ударом.
Источник: «Бомбардир»