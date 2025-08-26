«Зенит» в гостевом матче разгромил «Оренбург» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России, итоговый счет 5:3.

Глушенков красиво перекинул вратаря.

Ерохин забил второй гол на 12-й минуте матча.

Через 10 минут отличился Сантос, а следом Бубаня отыграл один мяч.

?single

Татаев забил второй гол в ворота «Зенита».

Кассьерра реализовал пенальти.

Глушенков оформил дубль.

Ревазов забил дальним ударом.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!