В «Акроне» объяснили отказ от Смолова

Федора Смолова в «Акроне» не будет. Об этом сообщил генеральный директор клуба Константин Клюшев.

«Возможный приход Смолова в «Акрон»? Федор – прекрасный человек, боец, но боюсь, он не поможет решить наши задачи здесь и сейчас.

Мы рассматриваем игроков, которые усилят нас в долгосрочной перспективе, а не только в этом сезоне», – сказал Клюшев.