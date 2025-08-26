Введите ваш ник на сайте
В «Акроне» объяснили отказ от Смолова

Сегодня, 15:45

Федора Смолова в «Акроне» не будет. Об этом сообщил генеральный директор клуба Константин Клюшев.

«Возможный приход Смолова в «Акрон»? Федор – прекрасный человек, боец, но боюсь, он не поможет решить наши задачи здесь и сейчас.

Мы рассматриваем игроков, которые усилят нас в долгосрочной перспективе, а не только в этом сезоне», – сказал Клюшев.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига БроукБойз Акрон Смолов Федор
Все новости
  • Читайте нас: 