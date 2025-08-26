В «Акроне» объяснили отказ от Смолова

Федора Смолова в «Акроне» не будет. Об этом сообщил генеральный директор клуба Константин Клюшев.
«Возможный приход Смолова в «Акрон»? Федор – прекрасный человек, боец, но боюсь, он не поможет решить наши задачи здесь и сейчас.
Мы рассматриваем игроков, которые усилят нас в долгосрочной перспективе, а не только в этом сезоне», – сказал Клюшев.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошлом сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.
Источник: Sport24