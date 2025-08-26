В «Алавесе» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Динамо»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал информацию о предложении по покупке у «Динамо» защитника Николаса Маричаля.

«Предложение о трансфере Маричаля? Это абсолютный фейк. Мы не интересуемся данным футболистом», – сказал Фернандес.

Ранее журналист Рауль Идальго сообщал, что «Алавес» сделал предложение о покупке Маричаля за 2,5 миллиона евро.