В «Алавесе» отреагировали на информацию об интересе к игроку «Динамо»

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал информацию о предложении по покупке у «Динамо» защитника Николаса Маричаля.
«Предложение о трансфере Маричаля? Это абсолютный фейк. Мы не интересуемся данным футболистом», – сказал Фернандес.
Ранее журналист Рауль Идальго сообщал, что «Алавес» сделал предложение о покупке Маричаля за 2,5 миллиона евро.
- В этом сезоне 27-летний Маричаль провел 7 матчей за «Динамо», забил 1 гол.
- Срок контракта уругвайца с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»