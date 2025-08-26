Витюгов из «Крыльев» – после 0:6: «Нельзя играть так бесхарактерно, что-то мужское должно быть»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:6) в 6-м туре РПЛ.

«Ничего не получилось.Так бесхарактерно играть нельзя дома при своих болельщиках. Понятно, что к нам чемпион приехал, но всe равно что‑то мужское должно быть. Нужно в таких играх что‑то доставать из себя. И хотя бы в пустые ворота попадать, чтобы забить гол престижа», – сказал Витюгов.