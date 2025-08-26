Мостовой озвучил позицию по уходу Сперцяна из «Краснодара»

Александр Мостовой считает, что капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно переходить в европейский клуб.

«Видно, что Сперцян окреп. У него хорошие лидерские качества. Ему нужно ехать в Европу, если есть предложения.

С другой стороны, как говорилось в одном мультфильме, нас и здесь неплохо кормят. У нас сейчас такое время золотое, что можно уехать, а если не получится, всегда можно вернуться.

Если Сперцян уйдет, в какой-то момент «Краснодар» потеряет в игре, но в итоге его заменят. Тот же Перрен может попробовать заменить Эдуарда», – сказал Мостовой.