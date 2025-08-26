Мостовой озвучил позицию по уходу Сперцяна из «Краснодара»

Александр Мостовой считает, что капитану «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно переходить в европейский клуб.
«Видно, что Сперцян окреп. У него хорошие лидерские качества. Ему нужно ехать в Европу, если есть предложения.
С другой стороны, как говорилось в одном мультфильме, нас и здесь неплохо кормят. У нас сейчас такое время золотое, что можно уехать, а если не получится, всегда можно вернуться.
Если Сперцян уйдет, в какой-то момент «Краснодар» потеряет в игре, но в итоге его заменят. Тот же Перрен может попробовать заменить Эдуарда», – сказал Мостовой.
- В новом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что полузащитником интересуются «Атлетико», «Саутгемптон», «Лидс» и «Бирмингем Сити».
Источник: Metaratings