Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил, почему Антону Миранчуку не удалось стать ключевым игроком «Сьона».
– Почему выступление Миранчука в «Сьоне» получилось не таким ярким, как ожидали?
– Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнeры, которые понимают его футбол.
Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная.
Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его.
- Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- «Динамо» заплатило за Миранчука 2,5 млн евро.
Источник: «Чемпионат»