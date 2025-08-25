Карпин сказал, почему Миранчук не заиграл в «Сьоне»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин объяснил, почему Антону Миранчуку не удалось стать ключевым игроком «Сьона».

– Почему выступление Миранчука в «Сьоне» получилось не таким ярким, как ожидали?

– Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнeры, которые понимают его футбол.

Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная.

Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его.