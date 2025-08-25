«Спартак» готовит запасные варианты на случай провала сделки по Эль-Каруани

«Спартак», настроен на подписание защитника «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани, который не против попробовать свои силы в российском чемпионате. При этом московский клуб готовит запасные варианты на случай провала сделки. Красно-белые» нашли ещe две альтернативные кандидатуры из европейских клубов. Фамилии игроков при этом не уточняются.

Трансфер Эль-Каруани может обойтись в 6 миллионов евро.