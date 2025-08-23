Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Команду Юрана разнесли во 2-м турецком дивизионе

Вчера, 22:51
4

«Серик Беледиеспор» крупно проиграл в третьем туре 2-го турецкого дивизиона.

Команда Сергея Юрана потерпела гостевое поражение от «Эрокспора» со счетом 0:5.

В составе «Серик Беледиеспора» сыграли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Александр Мартынов и сын главного тренера Артем Юран.

  • «Серик» занимает 9-е место в таблице первенства.
  • У команды 4 очка – в первых двух матчах была ничья с «Истанбулспором» (0:0) и победа над «Умраниеспором» (1:0).

Еще по теме:
Юран одержал дебютную победу в Турции 4
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион» 1
Еще один россиянин перешел в турецкий клуб Юрана
Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Серик Беледиеспор Юран Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755979259
Убогий изложением мыслей человек и тренер "Начал разрывать первый турецкий дивизион».Партнёры вора и преступника Оглы начинают путь в турецкий ад.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1755979416
В составе Засерика явно не хватало Ильи Садыгова, а то бы выиграли. ))
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Победы «Спартака», «Зенита» и «Динамо», уникальный рекорд Роналду, предложение по Баринову из Европы и другие новости
01:55
Реакция Мостового на возвращение Миранчука в Россию
01:40
«Зенит» обновил два рекорда, касающихся пенальти
01:27
2
«Локомотив» обещал отпустить Баринова в Европу: раскрыта сумма
01:11
1
Миранчук ответил на резонансные слова президента «Сьона»
01:00
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Леванте» (3:2) благодаря автоголу на 91-й минуте
00:36
Агент Баринова прояснил ситуацию с интересом АЕКа
00:21
ФотоСемак получил подарок от Миллера
Вчера, 23:59
3
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Пари НН»
Вчера, 23:29
2
Все новости
Все новости
Команду Юрана разнесли во 2-м турецком дивизионе
Вчера, 22:51
4
Юран одержал дебютную победу в Турции
16 августа
4
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа
8
Клуб Моуринью заинтересован в Зинченко
11 августа
Джикия дебютировал в новом клубе
10 августа
3
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
10 августа
1
ФотоЕще один россиянин перешел в турецкий клуб Юрана
9 августа
Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым
9 августа
6
ВидеоНовичок «Фенербахче» передразнил репортера клубного ТВ, не поняв вопрос на турецком языке
6 августа
2
Тренер «Галатасарая» одобрил покупку одного из главных талантов РПЛ
6 августа
10
ФотоМоуринью заплакал после вопроса о Жорже Коште
5 августа
1
В Турции отреагировали на возможный переход Сафонова в «Галатасарай»
3 августа
4
Фото«Фенербахче» выкупил защитника «ПСЖ»
1 августа
«Галатасарай» выкупил Осимхена, перебив трансферный рекорд клуба в 4 раза
31 июля
«Бешикташ» может заменить Жедсона игроком из РПЛ
31 июля
1
Агент Джикии рассказал об адаптации защитника в «Антальяспоре»
31 июля
⚡ Турецкий клуб объявил о трансфере Файзуллаева из ЦСКА
30 июля
2
Мората бойкотирует тренировки «Галатасарая» ради перехода в другой клуб
30 июля
1
«Бешикташ» подтвердил, что может продать игрока в «Спартак» за 20 миллионов
29 июля
2
ФотоДжикия официально подписал контракт с новым клубом
26 июля
4
Стало известно состояние Джикии на фоне задержки трансфера в «Антальяспор»
24 июля
1
Джикия сегодня официально подпишет контракт с новым клубом
24 июля
3
Джикия дебютировал за новый клуб
23 июля
13
Итоги медосмотра Файзуллаева в «Истанбуле»
23 июля
4
Сын Юрана вновь перешел в команду отца
22 июля
5
Клуб Юрана будет играть на стадионе сборной Турции
21 июля
1
Турецкий клуб Юрана и Садыгова подписал еще одного российского футболиста
21 июля
Юран рассказал о трансферах своего турецкого клуба
21 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 