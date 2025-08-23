Команду Юрана разнесли во 2-м турецком дивизионе

«Серик Беледиеспор» крупно проиграл в третьем туре 2-го турецкого дивизиона.
Команда Сергея Юрана потерпела гостевое поражение от «Эрокспора» со счетом 0:5.
В составе «Серик Беледиеспора» сыграли российские футболисты Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Александр Мартынов и сын главного тренера Артем Юран.
- «Серик» занимает 9-е место в таблице первенства.
- У команды 4 очка – в первых двух матчах была ничья с «Истанбулспором» (0:0) и победа над «Умраниеспором» (1:0).
Источник: «Бомбардир»