Рахимов оценил домашнее поражение «Рубина» от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги проигранного матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Благодаря этому они покинули зону стыков.

Видеообзор матча в Казани можно посмотреть здесь.

– Что случилось во втором тайме? Ведь именно в нем соперник смог обеспечить результат.

– Я думаю, что первый гол повлиял на все моменты. Может быть, мы в первый раз сыграли так, что не стали обороняться вперед, а стали пятиться назад.

И соперник зашел в штрафную, нужно было его встречать, но мы этого не сделали, нас наказали за это.

Мы уступили сегодня по делу, потому что были хуже в атаке. У нас наблюдалось слишком большое количество брака, и не было завершенности в атакующих действиях.

У нас было достаточно стандартов, но, к сожалению, ничего из этого не использовали. Соперник показал качество в техническом оснащении, в реализации и по праву победил.

– Не кажется, что «Рубину» не хватает плеймейкера?

– «Рубину» не хватает не одного, а нескольких таких футболистов, которые могут придержать мяч, у которых хороший уровень технического оснащения, которые могут создать внутреннюю конкуренцию.

Если мы думаем, что должны подниматься выше, то для этого нужно другое положение, и внутреннюю конкуренцию поднимать уже качеством.