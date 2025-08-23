Стали известны стартовые составы на матч 6 тура чемпионата России в котором сыграют «Рубин» и «Спартак». Игра состоится 23 августа, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
Источник: «Бомбардир»