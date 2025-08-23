Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе «Спартака» над «Рубином» в 6-м туре.

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Благодаря этому они покинули зону стыков.

Видеообзор матча в Казани можно посмотреть здесь.

«Рад и, признаюсь, удивлен. Кроме факта хорошей игры против «Зенита» – не вылившейся, впрочем, в результат, хотя тому благоволило всe, – не видел оснований для успеха «Спартака» в Казани. А он пришел.

Роль Станковича в этой победе – уже хотя бы в том, что он выпустил Солари вместо Маркиньоса в перерыве, и аргентинец вскоре забил первый, и ставший победным, мяч. Замену эту – тем более с учетом роли Марки в команде в целом – нельзя назвать очевидной, как и время ее проведения. А вот видите – сработало. И привыкли-то мы видеть Пабло справа, где толку от него пока мало, – а тут вышел налево и забил оттуда практически без помощи партнеров – разве если считать ею кучность, которую они создали в штрафной и не позволили вратарю Ставеру увидеть момент удара.

Это тренерское решение и называется интуицией.

Второй гол был уже командным. Роскошное обманное движение Барко в центре поля с разворотом, отправившим «в буфет» сразу двоих казанцев; своевременный подхват мяча Жедсоном, когда Барко был сбит Иву, и удобный пас новичка Мартинсу; идеальный удар люксембуржца низом из-за штрафной. Этот гол создали мастера.

Насколько эти голы соответствовали содержанию игры после перерыва – выяснить мне только предстоит, но по первому тайму 0:0 были абсолютно закономерны. Но первая победа после четырехматчевой безвыигрышной серии – факт, и для «Спартака» сейчас важный.

Пока никаких выводов. Но какой-то свет в конце тоннеля появился. Или нет?..» – написал Рабинер.