  Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Вчера, 20:48
14

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе «Спартака» над «Рубином» в 6-м туре.

«Рад и, признаюсь, удивлен. Кроме факта хорошей игры против «Зенита» – не вылившейся, впрочем, в результат, хотя тому благоволило всe, – не видел оснований для успеха «Спартака» в Казани. А он пришел.

Роль Станковича в этой победе – уже хотя бы в том, что он выпустил Солари вместо Маркиньоса в перерыве, и аргентинец вскоре забил первый, и ставший победным, мяч. Замену эту – тем более с учетом роли Марки в команде в целом – нельзя назвать очевидной, как и время ее проведения. А вот видите – сработало. И привыкли-то мы видеть Пабло справа, где толку от него пока мало, – а тут вышел налево и забил оттуда практически без помощи партнеров – разве если считать ею кучность, которую они создали в штрафной и не позволили вратарю Ставеру увидеть момент удара.

Это тренерское решение и называется интуицией.

Второй гол был уже командным. Роскошное обманное движение Барко в центре поля с разворотом, отправившим «в буфет» сразу двоих казанцев; своевременный подхват мяча Жедсоном, когда Барко был сбит Иву, и удобный пас новичка Мартинсу; идеальный удар люксембуржца низом из-за штрафной. Этот гол создали мастера.

Насколько эти голы соответствовали содержанию игры после перерыва – выяснить мне только предстоит, но по первому тайму 0:0 были абсолютно закономерны. Но первая победа после четырехматчевой безвыигрышной серии – факт, и для «Спартака» сейчас важный.

Пока никаких выводов. Но какой-то свет в конце тоннеля появился. Или нет?..» – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1755971566
Во зарамсили... рубин, ростов,.., без разницы.. спартак молодёжка зенитам забил.. А Де Брюйне дебютный гол за Наполи..
Ответить
Цугундeр
1755972434
Над Ростовом?)) А на обратном пути Казань взяли....) Бомба....
Ответить
vsolon
1755972533
курнули не хило...
Ответить
Интерес
1755972567
Пессимист видит в тоннеле огни врат ада, Оптимист видит свет в конце тоннеля, А реалист видит огни приближающейся электрички.
Ответить
...уефан
1755974707
...у дневального, видать, брага в огнетушителе, возле тумбочки, поспела)... Что Рубин, что Ростов - всё едино. Едино и враждебно... Кругом враги)...
Ответить
ivany4
1755977450
Пора бы знать о чем пишешь. Замена Марки изначально планировалась после первого тайма, т.к. у него травма. Ну а пока выясняй, какой свет в конце туннеля появился.))
Ответить
Айболид
1755978988
Судя по заголовку , банкет в редакции , по поводу победы в Казани , вышел за рамки приличия .
Ответить
Все новости
