Подробности переговоров Кузяева с «Ахматом»

Полузащитник Далер Кузяев может вернуться в «Ахмат».

«Далер Кузяев общался со Станиславом Черчесовым по поводу возможного перехода в «Ахмат». Клуб готов предложить ему хорошие условия, но сам игрок дал понять, что пока ждет предложения из Европы.

При этом Черчесов очень рассчитывает на приход Кузяева, однако в разговорах с руководством «Ахмата» подчеркивает, что и нынешний состав способен бороться за высокие места в РПЛ, а точечное усиление можно провести зимой», – сообщил источник.