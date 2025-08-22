Пономарев сказал, сможет ли Миранчук усилить «Динамо»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о вероятном переходе полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».

«Думаю, это будет хороший трансфер. Антон Миранчук – очень неплохой игрок. Не самый классный, конечно. Если бы был очень классным, то подольше задержался в Европе, как, например, Головин. Но для нашего чемпионата он хороший футболист. Так что для «Динамо» он станет неплохим подкреплением, поможет команде», – сказал Пономарев.