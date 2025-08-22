Пономарев сказал, сможет ли Миранчук усилить «Динамо»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о вероятном переходе полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в «Динамо».
«Думаю, это будет хороший трансфер. Антон Миранчук – очень неплохой игрок. Не самый классный, конечно. Если бы был очень классным, то подольше задержался в Европе, как, например, Головин. Но для нашего чемпионата он хороший футболист. Так что для «Динамо» он станет неплохим подкреплением, поможет команде», – сказал Пономарев.
- Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за «Сьон» 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В текущем сезоне Миранчук сыграл за швейцарский клуб в 1 встрече.
Источник: «Матч ТВ»