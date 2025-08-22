Введите ваш ник на сайте
Президент «Сьона» сказал, к чему Миранчук оказался не готов в чемпионате Швейцарии

Вчера, 11:45
5

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, оправдал ли полузащитник Антон Миранчук свой переход в швейцарский клуб.

«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку.

У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух. Тем не менее он сумел вернуться в национальную сборную. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», – сказал Константин.

  • Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».
  • В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за «Сьон» 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В текущем сезоне Миранчук сыграл за швейцарский клуб в 1 встрече.
  • Он переходил в «Сьон» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Динамо Миранчук Антон
Давид59
1755854297
Хороший друг, верный товарищ и ещё много чего. Кроме того, что от него на поле требовали (отрабатывать в обороне). Для РПЛ сойдёт.
Ответить
FanatSerj
1755864517
Ну судя по тем голам которые сейчас Динамо пропускает, возвращаться в оборону при Карпине вроде и не обязательно, можно даже пас сопернику выдать на выход, обычная ситуация ))
Ответить
алдан2014
1755871917
Если по русски,то типа ничего не показал,работать не хотел
Ответить
темирхан
1755873460
Естественно БЕГАТЬ! А они здесь привыкли ХОДИТЬ пешком и СРУБАТЬ БОСНАСЛОВНЫЕ БАБКИ! ДАВАЙТЕ ДАЛЬШЕ УЖЕСТОЧАЙТЕ ЛИМИТ ДЕБИЛЫ!
Ответить
