Президент «Сьона» сказал, к чему Миранчук оказался не готов в чемпионате Швейцарии

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, оправдал ли полузащитник Антон Миранчук свой переход в швейцарский клуб.
«Это очень хороший игрок. Но на адаптацию потребовалось немного больше времени. В швейцарском футболе нужно очень много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку.
У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух. Тем не менее он сумел вернуться в национальную сборную. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», – сказал Константин.
- Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за «Сьон» 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В текущем сезоне Миранчук сыграл за швейцарский клуб в 1 встрече.
- Он переходил в «Сьон» в сентябре прошлого года на правах свободного агента.
Источник: РИА «Новости»