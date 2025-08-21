Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны все 28 участников 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Матчи пройдут в сентябре. Полностью список пар выглядит так:
- «Знамя Труда» (Орехово‑Зуево) – «Темп» (Барнаул)
- «Салют» (Белгород) – «Амкал» (Москва)
- «Машук‑КМВ» (Пятигорск) – «Кубань Холдинг» (Краснодарский край)
- «Динамо» (Ставрополь) – ПСК (Краснодарский край)
- «Спартак» (Тамбов) – «Кристалл‑МЭЗТ» (Борисоглебск)
- «Иркутск» – КДВ (Томск)
- «Астрахань» – «Легион» (Махачкала)
- «Зенит» (Пенза) – «Волгарь» (Астрахань)
- «Тюмень» – «Волна» (Нижний Новгород)
- «Космос» (Долгопрудный) – «Велес» (Москва)
- «Череповец» – «Луки‑Энергия» (Великие Луки)
- «Фанком» (Киров) – «Химик» (Дзержинск)
- «Леон Сатурн» (Раменское) – «БроукБойз» (Одинцово)
- «Текстильщик» (Иваново) – «Динамо» (Вологда)
Источник: «Матч ТВ»