  • Главная
  • Новости
  • Президент «Сьона» рассказал, что удивило Миранчука в чемпионате Швейцарии

Президент «Сьона» рассказал, что удивило Миранчука в чемпионате Швейцарии

Вчера, 11:20
6

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался об ожидаемом переходе полузащитника команды Антона Миранчука в «Динамо».

– Почему Антон приехал в Москву?

– Он разговаривает с клубами.

– Его карьера в «Сьоне» закончена? Он же провел в команде лишь один сезон.

– Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.

Антон – отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта – ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон – все равно очень хороший игрок.

  • Минувшей ночью Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».
  • В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за «Сьон» 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В текущем сезоне Миранчук сыграл за швейцарский клуб в 1 встрече.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Миранчук Антон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755766440
Теперь у Валеры пополнение "ленивых гениев футбола"!
Ответить
andr45
1755771041
Как он нежно выразился о рассейских бездельниках)
Ответить
Из Твери Леха
1755771128
Позорище)) мусор профнепригодный. Бегать видите ли много нужно.
Ответить
Иван Петров 1986
1755780141
Оказывается в футболе нужно много бегать, а наши игрули кривоногие даже и не знали об этом.
Ответить
alefreddy
1755782616
в нашем чемпионате будет бамбук курить и не напрягаться вовсе
Ответить
