Президент «Сьона» рассказал, что удивило Миранчука в чемпионате Швейцарии

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался об ожидаемом переходе полузащитника команды Антона Миранчука в «Динамо».
– Почему Антон приехал в Москву?
– Он разговаривает с клубами.
– Его карьера в «Сьоне» закончена? Он же провел в команде лишь один сезон.
– Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.
Антон – отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта – ему поступило предложение, и он решил уйти. Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон – все равно очень хороший игрок.
- Минувшей ночью Миранчук прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед трансфером в «Динамо».
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за «Сьон» 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В текущем сезоне Миранчук сыграл за швейцарский клуб в 1 встрече.
Источник: Sport24