Президент медиаклуба раскрыл мнение Соболева о «Спартаке»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о действиях нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ.

– Соболев не праздновал [гол в ворота «Спартака»]. Для меня тот факт, что ты не празднуешь, – это показуха. А реальное проявление твоих чувств – это публикация после матча. Это не по отношению к «Спартаку», а по отношению к критикам.

Если ты забил мяч в ворота команды, из которой ты ушел со скандалом… Когда ты забил мяч в ворота команды, болельщики которой тебя жестко хейтят и после игры чуть ли не кидаются в тебя дензнаками, провоцируя… Когда ты забил после неудачного прошлого сезона и спас для команды ничью… И ты не являешься еще и воспитанником «Спартака», а ты там просто какое-то время побыл…

Зачем этой показухой и враньем заниматься? Потому что в этот момент ты счастлив, что ты заткнул им рты! В том числе и [главному тренеру] Станковичу, который тебя отпустил, и руководству этому! Подбеги к Станковичу или посмотри куда-то на верхний ярус и скажи: «Я Саша Соболев!»

Я понимаю, Дзюба не празднует, потому что Дзюба воспитанник клуба. Но когда Соболев приехал на съемки «Амкала», когда он только перешел в «Спартак»… Мы снимались, били по воротам. Он говорил: «Я вообще за «Спартак» никогда в жизни не болел! Меня этот «Спартак» больше всех бесил из всех клубов!

– Зачем ты сейчас этот инсайд раскрываешь?

– Потому что сейчас уже можно, он уже давно в «Зените». Он не воспитанник «Спартака», он вообще жил в Барнауле. В Барнауле вообще больше людей, мне кажется, болеет за «Зенит», чем за «Спартак».