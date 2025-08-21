Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент медиаклуба раскрыл мнение Соболева о «Спартаке»

Вчера, 10:33
8

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о действиях нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ.

– Соболев не праздновал [гол в ворота «Спартака»]. Для меня тот факт, что ты не празднуешь, – это показуха. А реальное проявление твоих чувств – это публикация после матча. Это не по отношению к «Спартаку», а по отношению к критикам.

Если ты забил мяч в ворота команды, из которой ты ушел со скандалом… Когда ты забил мяч в ворота команды, болельщики которой тебя жестко хейтят и после игры чуть ли не кидаются в тебя дензнаками, провоцируя… Когда ты забил после неудачного прошлого сезона и спас для команды ничью… И ты не являешься еще и воспитанником «Спартака», а ты там просто какое-то время побыл…

Зачем этой показухой и враньем заниматься? Потому что в этот момент ты счастлив, что ты заткнул им рты! В том числе и [главному тренеру] Станковичу, который тебя отпустил, и руководству этому! Подбеги к Станковичу или посмотри куда-то на верхний ярус и скажи: «Я Саша Соболев!»

Я понимаю, Дзюба не празднует, потому что Дзюба воспитанник клуба. Но когда Соболев приехал на съемки «Амкала», когда он только перешел в «Спартак»… Мы снимались, били по воротам. Он говорил: «Я вообще за «Спартак» никогда в жизни не болел! Меня этот «Спартак» больше всех бесил из всех клубов!

– Зачем ты сейчас этот инсайд раскрываешь?

– Потому что сейчас уже можно, он уже давно в «Зените». Он не воспитанник «Спартака», он вообще жил в Барнауле. В Барнауле вообще больше людей, мне кажется, болеет за «Зенит», чем за «Спартак».

  • После матча болельщики «Спартака» оскорбляли Соболева и предлагали ему деньги.
  • Позднее Соболева выложил видео, на котором повторяет движение Владимира Жириновского из ролика, в котором политик говорит: «Что мне нравится, так это петушиный крик».
  • 28-летний Соболев выступал за «Спартак» в 2020–2024 годах и был продан в «Зенит» за 10 миллионов евро.

Еще по теме:
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы» 4
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности 1
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде 3
Источник: YouTube-канал BetBoom Sports
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак БроукБойз Соболев Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1755765756
В Барнауле вообще больше людей, мне кажется, болеет за «Зенит», чем за «Спартак». Такая картина не только в Барнауле.
Ответить
Цугундeр
1755766640
) "Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда. — Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер." ))
Ответить
NewLife
1755770795
Мне например вообще наплевать, что там празднует или не празднует этот искатель титулов и денег(
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755772427
Чихал Соболев на хряков. Не там он стал футболистом. Но из чувства этики не стал праздновать. Но я посмеялся от души, когда он забил хрякам. У почитателей свиней зубы от злости стерлись на него после этого гола. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1755782383
почти вся банда показушников соскочила еще немного и дышать в команде легче будет
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 