Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прибыл в московский аэропорт Внуково.
Там игроку сборной России вручили шарф столичного «Динамо».
«Вы соскучились и я соскучился. Какие цели? Вы все прекрасно понимаете, пока не могу комментировать, оглашать детали. Посмотрим.
Причина приезда? Не хотелось бы высказываться заранее. Поживем, увидим.
Ценю, что вы не спите сейчас в это время и приехали все. Спасибо вам большое за внимание. В целом, по всему соскучился в России.
Моя семья уже в России. Они давно прилетели. Шарф «Динамо»? Это подарок. Просто подарок», – сказал Миранчук журналистам.
- Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Ожидается, что в ближайшее время Миранчук перейдет в «Динамо» за 1,7-2 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»