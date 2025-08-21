Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Антон Миранчук прилетел в Москву: «Вы все прекрасно понимаете»

Антон Миранчук прилетел в Москву: «Вы все прекрасно понимаете»

Вчера, 01:15
8

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прибыл в московский аэропорт Внуково.

Там игроку сборной России вручили шарф столичного «Динамо».

«Вы соскучились и я соскучился. Какие цели? Вы все прекрасно понимаете, пока не могу комментировать, оглашать детали. Посмотрим.

Причина приезда? Не хотелось бы высказываться заранее. Поживем, увидим.

Ценю, что вы не спите сейчас в это время и приехали все. Спасибо вам большое за внимание. В целом, по всему соскучился в России.

Моя семья уже в России. Они давно прилетели. Шарф «Динамо»? Это подарок. Просто подарок», – сказал Миранчук журналистам.

  • Российский хавбек был в «Сьоне» с сентября 2024 года.
  • Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
  • Ожидается, что в ближайшее время Миранчук перейдет в «Динамо» за 1,7-2 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Сьон Динамо Миранчук Антон
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
向英雄致敬
1755733165
Не получилось в Сьоне.Даже там конкуренцию не выдержал... Потому и говорит --«Вы все прекрасно понимаете»
Ответить
Дубина
1755746923
Еще один карпенок)))
Ответить
Artemka444
1755752831
Балабол
Ответить
ilich55
1755755626
Какой он игрок сборной России, если даже в сраном Сьоне не пригодился?
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755756358
Одним хорошим белым игроком в РПЛ станет больше.
Ответить
FanatSerj
1755761947
И стоило езжать? Так только деградировал в Европе, ладно бы было бы в какой клуб уезжать (хотелось бы привести в пример Сафонова, но там тоже на вратарском поприще далеко не всё однозначно) а так получилось что ещё больше мотивации играть в футбол потерял. Очевидно что это чисто Карпинский трансфер, пока у него есть карт-бланш посмотрим как он им воспользуется. Судя по глобальным перестановкам в составе этот год мало что сулит для Динамо.
Ответить
zigbert
1755764813
Вся его ценность в российском паспорте.
Ответить
FWSPM
1755773558
да конечно понимаем... ну сьездил попробовал понял что после рпл можно только в азию или африку ехать а ну еще можно на кипр)) ну и ладно.
Ответить
