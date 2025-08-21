Антон Миранчук прилетел в Москву: «Вы все прекрасно понимаете»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прибыл в московский аэропорт Внуково.

Там игроку сборной России вручили шарф столичного «Динамо».

«Вы соскучились и я соскучился. Какие цели? Вы все прекрасно понимаете, пока не могу комментировать, оглашать детали. Посмотрим.

Причина приезда? Не хотелось бы высказываться заранее. Поживем, увидим.

Ценю, что вы не спите сейчас в это время и приехали все. Спасибо вам большое за внимание. В целом, по всему соскучился в России.

Моя семья уже в России. Они давно прилетели. Шарф «Динамо»? Это подарок. Просто подарок», – сказал Миранчук журналистам.