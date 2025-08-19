Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья РПЛ проанализировал работу Левникова в матче «Динамо» – ЦСКА

Экс-судья РПЛ проанализировал работу Левникова в матче «Динамо» – ЦСКА

19 августа, 13:32
16

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

«Всe у Левникова было хорошо, все улыбались, и вроде по игре вопросов не было. Но потом прилетели моменты. Не понял, чем руководствовался Иванов на ВАР в моменте с Лещуком на 47-й минуте.

Не стал комментировать сразу, потому что искал дополнительные ракурсы. После просмотра увидел, что под красную карточку здесь подходят сразу два критерия: контакт и пустые ворота. Лещук выскочил за штрафную, контакт был точно.

У арбитра здесь было два пути: либо продолжить игру, а дальше пускай вступит ВАР, либо показать красную карточку. Но Левников выбрал третий путь. Это точно красная, потому что в воротах Лещука уже не было и следующим же ударом можно было забивать гол. В этом ключевой момент. Следовало показать прямую красную за лишение явной возможности забить гол.

Эпизод на 55-й минуте не решающий, но я не могу объяснить, почему Левников решил, что это не пенальти. Игрок «Динамо» не успевал сыграть в мяч и попал сопернику по ноге.

Видимо, Левников посчитал, что удар не повлиял на дальнейшие действия игрока ЦСКА. Но это так не работает. Были моменты с Умяровым, с Зобниным. Там одинаково трактовали эпизоды и назначали 11-метровые. Вдобавок Левников не исправил ошибку после вмешательства ВАР», – сказал Федотов.

  • На 47-й минуте полузащитник Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам «Динамо», упал после контакта с голкипером Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.
  • На 54-й минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес упал в штрафной бело-голубых после контакта с ногой вингера Дениса Макарова. Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.
  • Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по этим эпизодам.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1755599865
Все просто!! Надо проверить счета продажного блевникова и не допускать его к судейству в РПЛ!! И это его не первый случай с подобными решениями,если его не остановить,то будет плохой прецендент!!
Ответить
Таврида
1755599908
Левников явно спасал репутацию Карпина от полного разгрома.
Ответить
Чермындыр
1755600356
Левников до..я в себя поверил в эпизоде с пенальти. Типа я такой весь из себя гений судейства
Ответить
boris63
1755600420
Судья козёл.
Ответить
шахта Заполярная
1755602733
Ну вот и коняшкам левников понравился. Спартак он давно и упорно душит. Это еще та питорская редиска. "лучший судья" только для кого.
Ответить
Айболид
1755607658
Ноют и ноют ,ноют и ноют . Я понимаю , если бы это ключевой момент матча был ,от которого зависил исход . И порося заиндевевшая беквокалом ,как же без неё .
Ответить
Интерес
1755609605
Как там некогда кричал судье с трибуны лидер чеченского народа? А-"Казла продажная!".
Ответить
Scorp63
1755616238
Поэтому и тяжёлых травм стало больше у игроков, что такие "горе-судьи" трактуют по своему явные нарушения правил игры в футбол! Надо было вратарю "Динамо" просто сломать(не дай, Бог!) ногу Круговому, чтобы этот утырок со свистком зафиксировал грубейшее нарушение правил.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1755625601
да блин,когда же этот судейский беспредел закончиться с зеней пенааль левый поставили с динамо нет
Ответить
