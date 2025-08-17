«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов

«Спартак» проявляет интерес к подписанию левого защитника «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани. Его переходом уже занимаются представители нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
По данным «Спорт-Экспресса», марокканец действительно оказался в сфере интересов «Спартака» и готов к переезду в Россию.
- 24-летний Эль-Каруани в этом сезоне провел 6 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с «Утрехтом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в 9 миллионов евро.
Источник: Legalbet