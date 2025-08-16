Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов признался в нелюбви к «Спартаку».

«[Кто тебе больше не нравится – «Зенит» или «Спартак»?] Честно? Мне больше «Спартак» не нравится с детства. Но я ничего против никого не имею.

Я не скажу, что «не нравится», это «не люблю», «ненавижу». Просто основной раздражитель, короче. [Ты рос, когда «Спартак» выигрывал] Да. Скорее всего, из-за этого», – сказал Смолов во время эфира на твиче.