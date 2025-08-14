Тренер «Ростова» Альба объяснил поражение от «Пари НН» в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итоги проигранного матча с «Пари НН».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Нижегородцы победили со счетом 1:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– До 70‑й минуты казалось, что игра проходит под вашим контролем. Что случилось в концовке?

– Случилось удаление, случились стандарты. Получили гол. Но даже когда у нас было на одного игрока меньше, я думал, что мы можем забить и завершить основное время игры вничью.

Затем случилось второе удаление у нас. Тем не менее мы продолжили бить по воротам, прессинговать. Но не получилось. Двигаемся дальше.

– Насколько для вас важны результаты в Кубке России?

– Для нас это важный турнир. Конечно, мы стремимся как можно быстрее набрать 33 очка в РПЛ. Но борьба в Кубке тоже важна.