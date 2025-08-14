Введите ваш ник на сайте
Мостовой высказался о поражении «Динамо» со счетом 0:4

Сегодня, 18:25

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Динамо» от «Краснодара».

Команда Валерия Карпина проиграла в домашнем матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России со счетом 0:4.

«Это, конечно, не совсем позор. То, что был матч Кубка, сглаживает углы. Второй тур групповой стадии... Если потом выиграют оставшиеся матчи по 1:0, то никто не вспомнит. Но так играть при полном домашнем стадионе нельзя.

Есть вопросы к руководству, тренерскому штабу, футболистам. Можно задать. Думаю, они просто скажут, что не смогли, не получилось, и все. Потом все равно забудут, как это часто и бывает, – сказал Мостовой.

Реакция Мостового на уход Станковича с трибуны в матче с «Динамо Мх»
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Мостовой Александр
