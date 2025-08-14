Акинфеев сказал, сколько качественных легионеров должно быть в составах клубов РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможности ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

– В последнее время много обсуждают ужесточение лимита. Каким он должен быть?

– У меня нет конкретной формулы. Но молодые футболисты должны прогрессировать рядом с топ-легионерами.

У нас нет десяти Кисляков, хотя бы пяти Глебовых... Так не только в ЦСКА – в любом клубе. Есть один, два, три – в принципе это нормально. Но они должны развиваться в окружении сильных футболистов.

Когда появился Головин в ЦСКА, рядом были Думбия, Еременко и все остальные. То же самое – с Чаловым. Он стал лучшим бомбардиром именно в той команде. Когда уровень одноклубников ниже – уже сложнее.

По мне, сильных русских и топ-иностранцев должно быть примерно поровну. Понятно, что так не бывает. Но по факту 5-6 качественных легионеров в составе необходимы.