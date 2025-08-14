Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором

Акинфеев сказал, почему чувствовал себя старым Терминатором

Сегодня, 13:19
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о современных требованиях для игры голкиперов.

– Ты, мягко говоря, не фанат современных трендов в игре вратарей: вместо коротких розыгрышей лучше выбить подальше и не рисковать. Но Челестини требует первый вариант. Как вы решали этот вопрос?

– Через обсуждение. И тренировки, которые построены на основе требований Фабио: разыгрываем от ворот, через защитников. Отрабатываем каждый момент. При этом он согласен: «Когда тебя накрывают и некуда отдать пас – можно выбить. Ничего страшного. Но если есть возможность разыграть – используем ее». Я ответил: «О'кей, вообще не вопрос».

Матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» показали: если все правильно расставляются и действуют надежно – можно разыгрывать.

– То есть все-таки подстроился под современные требования.

– Подстроиться – не проблема. Но для меня всегда была важна надежность. Глядя на современных вратарей, ощущал себя старым Терминатором: уже вышла новая модель, а я все хожу и по старинке перезаряжаю оружие. Все «нанизывают» мячи защитникам, бегают, раздают передачи, а у меня «перезарядка». Да, я не той формации, но если для команды нужно – перестроюсь.

– Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?

– Не читал, но видел отрывок про себя.

– Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил – все просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее.

В чем? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню. Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет».

– Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На сто процентов.

  • В этом сезоне 39-летний Акинфеев провел 5 матчей, пропустил 3 гола, провел 2 встречи на ноль.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
