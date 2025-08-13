Карпин прокомментировал поражение 0:4 от «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча с «Краснодаром».
- Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Динамовцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:4.
– Что в действиях игроков расстраивает вас больше всего?
– Хочется сформулировать помягче… Наверное, простые потери мяча.
– Есть версии, с чем они могут быть связаны?
– Тогда это уже грубо будет звучать (смеется). Будет не очень корректно говорить, я об этом футболистам скажу.
Счет 0:4 – не сильный удар для меня, мы посмотрели ближайший резерв. Он себя показал. Мы три голевые передачи отдали на свои ворота, можно так сказать.
– Сколько нужно времени, чтобы мы увидели другое «Динамо»?
– Время нужно не мне, а команде, клубу нужно. Как восстановятся игроки, например, или приедет кто.
Завтра‑послезавтра? Не знаю. А, может, никогда.
Источник: «Матч ТВ»