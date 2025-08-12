В «Пари НН» оценили кредит доверия у главного тренера после 5 поражений в 5 матчах

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о доверии к главному тренеру команды Алексею Шпилевскому.

«Тренер уже объяснил результаты команды. Кредит доверия… Здесь даже слово «кредит» неуместно. Доверие есть, команда сплачивается. Да, есть элементы невезения. Тем не менее по всем параметрам игра значительно улучшилась. Победы будут. Алексей Шпилевский тоже в этом уверен, поэтому доверие к нему всеобъемлющее», – сказал Мелик-Гусейнов.