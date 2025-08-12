«ПСЖ» объявил о трансфере Забарного

«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с центральным защитником Ильей Забарным. Контракт украинца с парижанами рассчитан на 5 сезонов, до 2030 года.
22-летний Забарный будет выступать в «ПСЖ» под номером 6. Он стал первым украинским футболистом в истории клуба.
- Сообщалось, что трансфер Забарного из «Борнмута» обойдется «ПСЖ» в 67 миллионов евро с учетом бонусов.
- В прошлом сезоне он провел 39 матчей за английский клуб, отметился 1 ассистом.
- На счету Забарного 49 матчей и 3 гола за сборную Украины.
Источник: официальный сайт «ПСЖ»