«ПСЖ» объявил о трансфере Забарного

Сегодня, 11:08
5

«Пари Сен-Жермен» подписал контракт с центральным защитником Ильей Забарным. Контракт украинца с парижанами рассчитан на 5 сезонов, до 2030 года.

22-летний Забарный будет выступать в «ПСЖ» под номером 6. Он стал первым украинским футболистом в истории клуба.

  • Сообщалось, что трансфер Забарного из «Борнмута» обойдется «ПСЖ» в 67 миллионов евро с учетом бонусов.
  • В прошлом сезоне он провел 39 матчей за английский клуб, отметился 1 ассистом.
  • На счету Забарного 49 матчей и 3 гола за сборную Украины.

Источник: официальный сайт «ПСЖ»
Франция. Лига 1 Трансферы Борнмут ПСЖ Забарный Илья
Спартaк
1754986659
тоже этот забавный там долго не задержится
СильныйМозг
1754986793
Номер у него хороший, чисто для б.а.ндеровца приберегли. :)))
Cleaner
1754988217
Боссы ПСЖ решили РАЗВАЛИТЬ свою команду.(((
Arkmazzytow
1754988363
