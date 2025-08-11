69-летний Медведев ответил, сыграет ли он за «Амкал» в Кубке России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность стать самым возрастным футболистом в истории FONBET Кубка России.

Сообщалось, что «Амкал» может выпустить Медведева на матч 2-го раунда Пути регионов против «Калуги» для обновления рекорда.

«Соглашусь ли, если поступит предложение сыграть за «Амкал» в Кубке России? Зависит от позиции, игрового времени и бонусов. Я в форме», – сказал Медведев.