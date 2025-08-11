Введите ваш ник на сайте
Сычев назвал главную проблему российского футбола

Сегодня, 12:17

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев недоволен системой детского футбола в России.

«Главная проблема российского футбола? Естественно, все начинается с детско-юношеского уровня. Нужны системы, методики, качественные тренеры. У нас регионы отстают от больших городов в этом вопросе. Это очень глобальная проблема.

Раньше система давала футболистов, нас звали за границу, мы что-то выигрывали. Сейчас же мы забираем двух-трех лучших (футболистов) с выпускных годов, а дальше качественный провал. Это происходит, потому что нет инфраструктуры. Детям нужно играть, тренироваться круглый год 24 часа в сутки. У нас мало манежей, полей. Выходит, что дети мало тренируются и не повышают свое мастерство», – сказал Сычев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Иртыш Сычев Дмитрий
Стало известно состояние 78-летнего Хиддинка
12:31
Суперкомпьютер спрогнозировал место «Спартака» по итогам сезона РПЛ
12:10
1
Осинькин ответил на вопрос, когда он возглавит «Сочи»
11:48
2
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11:27
12
Экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может возглавить «Спартак»
11:20
4
Стало известно, когда в РПЛ введут потолок зарплат
10:58
3
Суперкомпьютер назвал фаворита сезона РПЛ после 4 туров – это не «Зенит»
10:37
2
Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
10:01
7
Клуб Моуринью заинтересован в Зинченко
09:27
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
09:19
1
Барко описал Жедсона тремя словами
12:42
Стало известно состояние 78-летнего Хиддинка
12:31
Сычев назвал главную проблему российского футбола
12:17
Черчесов поделился чувствами от возвращения в РПЛ спустя 10 лет
12:01
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
11:54
Суперкомпьютер назвал фаворита сезона РПЛ после 4 туров – это не «Зенит»
10:37
2
Клуб Серии А начал переговоры с «Рубином» по Даку
10:28
Батраков забил в сезоне РПЛ больше голов, чем весь 202-миллионный «Зенит»
10:15
5
Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
10:01
7
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
09:19
1
Журавель: «Станкович обречен и не понимает, что происходит»
08:53
7
«Матч ТВ» покажет 2 игры 5-го тура РПЛ
08:46
2
Батраков рассказал, что сделает с мячом, которым забил 3 «Спартаку»
08:35
4
«Катастрофа и ужас»: Боярский – о «Динамо» при Карпине
08:29
11
Карпина обвинили в том, что «Динамо» потеряло очки в Сочи
08:18
3
Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»
00:12
3
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»
Вчера, 23:50
19
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
Вчера, 23:42
15
В РПЛ остался единственный клуб, не набравший очков после 4-х туров
Вчера, 23:34
Семин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 23:22
9
Новичок «Динамо» назвал провалом старт команды в РПЛ
Вчера, 22:53
2
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»
Вчера, 22:41
6
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:31
1
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
Вчера, 22:30
10
ВидеоКарпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
Вчера, 22:19
4
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
Вчера, 22:00
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
Вчера, 21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
Вчера, 21:24
3
Все новости
