Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Рубин». Игра состоится 9 августа, начало встречи запланировано на 15:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Дивеев, Лукин, Гайич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Алеррандро.

Главный тренер: Фабио Челестини

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Безруков, Иву, Ходжа, Юкич, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!