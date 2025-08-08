Стало известно, когда возобновятся переговоры по трансферу Самошникова в «Спартак»

Переговоры по трансферу левого защитника Ильи Самошникова в «Спартак» из «Локомотива» возобновятся на следующей неделе. Планируется, что футболист пройдет официальное медобследование для красно-белых.
При этом в ближайшем матче между командами игрок вряд ли примет участие. В день игры врачи дадут главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову заключение о состоянии Самошникова, и тренер примет решение, выйдет защитник на поле или нет.
Ранее между клубами обсуждалась сумма трансфера в диапазоне 320-370 миллионов рублей (3,5-4 миллиона евро). В «Спартаке» намерены подписать с игроком 3-летний контракт.
- Матч «Локомотив» – «Спартак» пройдет 9 августа и начнется в 18:00 мск.
- Transfermarkt оценивает стоимость Самошникова в 3,5 миллиона евро.
- Контракт защитника с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.
- В этом сезоне 27-летний футболист провел 2 матча за «Локомотив».